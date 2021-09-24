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На Эльбрусе спасатели не смогли забрать тела погибших из-за плохой погоды

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Кадр из видео/Телеграм-канал «RT на русском»

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России заявили, что из-за тяжелых погодных условий у них не получилось забрать тела погибших альпинистов с Эльбруса, поиски тел будут возобновлены завтра, сообщает ТАСС.

«Мы не спустили сегодня [тела]. Из-за непогоды выше 4 200-4 300 метров даже шаг невозможно было сделать, целый день ждали просвета. Сегодня был снег, ветер, туман. Завтра утром планируем где-то на 08:00 и то только по погоде, иначе это может стать угрозой для жизни наших спасателей», — рассказал оперативный дежурный ЭВПСО.

Ранее стало известно, что спасателей представят к государственным наградам за помощь туристам на Эльбрусе.

Информация, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте свыше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.

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