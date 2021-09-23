ПГНИУ на неделю перейдет на дистанционное обучение после нападения со стрельбой

В Пермском государственном национальном исследовательском университете сотрудников и студентов на неделю перевели на дистанционное обучение после нападения на вуз Тимура Бекмансурова, сообщается на сайте ПГНИУ.

«В соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья работников университета, в связи с проводимыми на территории университета оперативно розыскными мероприятиями, ПРИКАЗЫВАЮ <...> Перевести на дистанционную работу с 21 сентября 2021 года до особого распоряжения всех работников университета, за исключением дежурных служб и иных работников, включаемых в список, утверждаемый ректором», — сообщается в приказе ректора.

Ранее стало известно, что несколько пострадавших при стрельбе в пермском вузе остаются в тяжелом состоянии.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, 42 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.