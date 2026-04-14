В бундестаге резко высказались о «теневом флоте» России

Депутат бундестага Вагенер призвал к решительным мерам против теневого флота РФ
Германии необходимо принимать более решительные меры в отношении так называемого теневого флота России. Об этом заявил депутат от партии «Зеленых» Робин Вагенер в эфире телеканала n-tv.

По его словам, суда якобы «регулярно нарушают Конвенцию ООН по морскому праву и, таким образом, лишаются права свободного прохода». Германия могла бы более тщательно проверять страховку и принадлежность кораблей, считает парламентарий.

Вагенер указал, что экологическое законодательство также предоставляет возможности «принять меры против этих ржавых старых судов и лишить их права прохода».

Политик констатировал, что «другие страны явно более решительны в этом отношении».

В феврале заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что российские военные корабли получают инструкции для сопровождения танкеров, их содержание не раскрывается.

Песков добавил, что за последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов.

Ранее эксперт объяснил, почему Британия не стала останавливать российские суда.

 
