«Ростех» рассказал об испытаниях технологии «роя дронов»

«Ростех» успешно испытал технологию «роя дронов» для гарантированного уничтожения сложных целей противника на основе беспилотных летательных аппаратов Supercam. Об этом сообщила пресс-служба гокорпорации в Telegram-канале.

Как указали в «Ростехе», аппараты, созданные на базе беспилотников Supercam, теперь могут обмениваться информацией о целях в автоматическом режиме. Для этого на дронах были доработаны системы передачи данных.

В корпорации указали, что новый комплекс прошел предварительные испытания на полигоне, где аппараты успешно поразили ряд мишеней.

В «Ростехе» сообщили, что группа дронов в ходе испытаний барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передал данные остальным беспилотникам комплекса, затем цель подтвердил человек-оператор, после чего она была поражена всеми дронами группы. Там добавили, что в рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами, а при обнаружении нейросеть системы сама «опознаёт» цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов – в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль. В госкорпорации уточнили, что испытания системы будут продолжены.

В перспективе технология группового взаимодействия дронов может быть эффективна для преодоления противовоздушной обороны противника, а также для гарантированного уничтожения самых сложных целей.

В марте «Ростех» рассказал о создании в России барражирующего боеприпаса большой дальности. По информации корпорации, беспилотник оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на расстоянии в сотни километров.

