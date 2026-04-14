«Ростех» рассказал об испытаниях технологии «роя дронов»

«Ростех» успешно испытал технологию «роя дронов» для уничтожения противника
«Ростех» успешно испытал технологию «роя дронов» для гарантированного уничтожения сложных целей противника на основе беспилотных летательных аппаратов Supercam. Об этом сообщила пресс-служба гокорпорации в Telegram-канале.

Как указали в «Ростехе», аппараты, созданные на базе беспилотников Supercam, теперь могут обмениваться информацией о целях в автоматическом режиме. Для этого на дронах были доработаны системы передачи данных.

В корпорации указали, что новый комплекс прошел предварительные испытания на полигоне, где аппараты успешно поразили ряд мишеней.

В «Ростехе» сообщили, что группа дронов в ходе испытаний барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передал данные остальным беспилотникам комплекса, затем цель подтвердил человек-оператор, после чего она была поражена всеми дронами группы. Там добавили, что в рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами, а при обнаружении нейросеть системы сама «опознаёт» цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов – в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль. В госкорпорации уточнили, что испытания системы будут продолжены.

В перспективе технология группового взаимодействия дронов может быть эффективна для преодоления противовоздушной обороны противника, а также для гарантированного уничтожения самых сложных целей.

В марте «Ростех» рассказал о создании в России барражирующего боеприпаса большой дальности. По информации корпорации, беспилотник оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на расстоянии в сотни километров.

Ранее «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны против дронов.

 
