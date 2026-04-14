Стало известно, где ВСУ прячут боеприпасы

Украинские военные используют гражданский аэропорт Харькова для складирования боеприпасов, в том числе предназначенных для ударов по приграничным регионам России. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах, ссылаясь на данные разведки.

По словам собеседника агентства, использование именно гражданского аэропорта выбрано в качестве дополнительного прикрытия складов.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) создать воздушный космодром. Одна из целей реформы — разработка средств противодействия гиперзвуковой ракете «Орешник».

Нардеп отметил важность «раннего информирования о запуске» и посетовал, что в настоящее время для этих целей Украина «полагается на арендованные спутники или данные от партнеров, что несет определенные риски». В Москве в свою очередь полагают, что при нынешнем уровне развития технологий перехватить «Орешник» могут лишь Россия, США, Китай и Израиль. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

