Заключенный в Амурской области стал фигурантом нового дела из-за сборов на общак

СК РФ: в Амурской области осудят заключенного, собиравшего средства на общак
Антон Денисов/РИА Новости

Заключенный, находясь в местах лишения свободы на территории Амурской области, начал собирать деньги на общак и продвигать идеи криминальной среды. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

В заявлении отмечается, что речь идет о 27-летнем мужчине. Его обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации, а также сборе денежных средств для обеспечения деятельности экстремистской организации. СК уже завершил расследование возбужденного против гражданина уголовного дела и направили его в суд вместе с обвинительным заключением.

По данным ведомства, фигурант был осужден за три разбойных нападения и отбывал наказание в исправительной колонии №8 в регионе. Как выяснили следователи, в 2022 году мужчина стал активным участником запрещенного в РФ движения и до апреля 2023 года распространял соответствующую идеологию среди своих сокамерников. Более того, он собирал средства для поддержания этой структуры и создавал базу для пополнения рядов криминального сообщества. Впоследствии деятельность заключенного пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Астрахани глава спортивной организации признался в финансировании экстремистов.

 
