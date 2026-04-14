Отсидевшего за педофилию россиянина заметили на тренировках юных футболистов

ОН: в Твери педофил пристает к детям

Родители из Твери рассказали о педофиле, который разгуливает по городу и пристает к детям. Об этом сообщает «Осторожно, Тверь».

Как рассказала одна из местных жительниц, мужчина средних лет познакомился с ее 14-летним сыном и стал переписываться. Также он приходил на тренировки, где молодой человек вместе со сверстниками занимался футболом.

В какой-то момент он узнал, где живет юноша, и приходил к квартире, пытаясь попасть внутрь.

Семья обратилась в полицию, но после этого якобы ничего не произошло. Не увидев результата, когда педофил пришел к квартире, отец школьника поймал его и передал прибывшим сотрудникам МВД.

Тем не менее, спустя несколько дней мужчину снова заметили на тренировке.

«В отделе сказали, что недостаточно оснований его держать», – заявила мать молодого человека.

До этого мужчина уже привлекался к ответственности за педофилию и отбыл срок 12 лет. Сейчас, по словам местных жителей, он ходит по округе и пристает только к мальчикам.

Ранее пожилой россиянин больше десяти лет насиловал дочь возлюбленной.