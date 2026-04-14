Москвичам спрогнозировали резкое потепление и дожди

В столичном регионе к середине текущей недели заметно потеплеет, и днем и ночью температура воздуха задержится на положительных отметках, климатическая норма будет превышена на пять градусов. При этом в выходные ожидаются дожди из-за влияния южного циклона, сообщила 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг и пятницу за формирование погоды будет отвечать антициклон, на фоне которого осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов, климатическая норма будет превышена на пять градусов.

Однако к выходным придут осадки – их принесет южный циклон. Ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности с усилением ветра, но при этом температура воздуха останется высокой.

«Просто будет с дождем, не будет солнца, то есть не будет такой яркий день, хотя температура может остаться около +15 градусов. Но эффективная температура будет ниже», — отметила синоптик, пояснив, что чуть прохладнее будет казаться из-за ветра.

Местами в Московской области прогнозируется до +17 градусов, что, однако, далеко не рекорд для столичного региона в апреле – по словам Поздняковой, в прошлом году в это время в Москве зафиксировали температуру воздуха +21,8 градуса.

