Россиян предупредили о риске увольнения за одно из нарушений

Юрист Южалин: за постоянные опоздания грозят выговор и увольнение
Опоздания на работу могут расцениваться как дисциплинарный проступок, за который по ТК РФ предусмотрены наказания. В том числе сотруднику грозят замечание, выговор и увольнение, предупредил в беседе с RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он пояснил, что выбор конкретного наказания остается за работодателем, который ориентируется на тяжесть проступка и на его последствия. Так, если человек опоздал впервые, то уволить за это не могут – максимум в таком случае сотруднику сделают замечание или выговор. Но если работник опаздывает регулярно, то речь идет уже о постоянном неисполнении обязанностей без уважительных причин – при уже имеющемся дисциплинарном взыскании за это могут уволить.

«Поэтому постоянно опаздывающего работника может ждать, в том числе, и увольнение с работы. Кроме того, нарушение трудовой дисциплины может влиять и на получение работниками премий», — отметил Южалин.

Премию могут снизить или вообще не выплатить, объяснив это нарушением трудовой дисциплины. Однако по нынешнему закону уменьшить премию могут только в случае, если это действие не приводит к снижению размера месячной зарплаты более чем на 20%, заключил юрист.

До этого юрист Илья Русяев рассказал «Газете.Ru», что человеку, у которого есть татуировки, не имеют права отказать в трудоустройстве или уволить его, однако работодатель может потребовать закрывать тату в рабочее время из-за дресс-кода. По словам юриста, в случае увольнения из-за татуировки работник вправе обратиться в суд.

Ранее были названы сотрудники, которых будут увольнять в первую очередь в 2026 году.

 
