Конгрессмен вышел из гонки за пост губернатора Калифорнии из-за секс-скандала

Член конгресса США Эрик Суолуэлл приостановил свое участие в выборах на пост губернатора Калифорнии после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию на пост губернатора», — написал конгрессмен.

Суолуэлл назвал выдвинутые против него обвинения ложными и заявил о намерении бороться с ними.

«Но это моя борьба, а не [предвыборной] кампании», — отметил он.

Он также принес извинения своей семье, сотрудникам и сторонникам «за ошибки в суждениях, которые он допускал в прошлом».

Компромат на Суолуэлла опубликовала газета San Francisco Chronicle на прошлой неделе. В статье бывшая сотрудница конгрессмена пожаловалась на сексуальное насилие с его стороны в номере отеля в Нью-Йорке в 2024 году. Она заявила, что была слишком пьяна, чтобы дать согласие, а Суолуэлл игнорировал ее попытки отказаться от контакта.

Позже обвинения против конгрессмена выдвинули еще три женщины. По данным CNN, пострадавшие обвинили его в домогательствах, в частности, в отправке откровенных сообщений и фото без их согласия.

Публикациями в СМИ заинтересовались следователи и прокуратура. Конгрессмен женат, у пары есть трое детей.

