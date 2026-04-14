Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россиян предупредили о штрафах за сушилки для белья на фасадах домов

Член ОП Машаров: за установку сушилок на фасаде дома грозит штраф 1,5 тыс. руб.
Виталий Аньков/РИА Новости

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за установку сушилок белья на фасаде дома. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он добавил, что, если конструкция размещена за пределами балконного ограждения без согласия остальных жильцов, ее демонтируют.

По словам Машарова, такие действия попадают под статью 7.21 КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилым помещением», штраф по которой составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Машаров уточнил, что фасад дома — это общее имущество собственников, поэтому любая установка конструкций на нем требует одобрения на общем собрании. Прямого федерального запрета на сушку на балконе нет, однако запрет на вывешивание белья за его пределами могут вводить региональные власти, особенно в центре городов и в исторических зданиях, чтобы не портить внешний вид.

Кроме того, установленные на фасаде дома сушилки могут нарушать права соседей: например, вода с плохо отжатых вещей может залить нижние балконы, что в свою очередь приведет к порче имущества и появлению плесени на стенах, заключил собеседник агентства.

До этого россиян предупредили о штрафе за выбивание ковра на балконе. Если пыль с ковра будет лететь на придомовую территорию или в окна соседей, можно получить штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о возможном штрафе за курение на балконе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!