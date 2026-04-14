Россиян предупредили о штрафах за сушилки для белья на фасадах домов

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за установку сушилок белья на фасаде дома. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он добавил, что, если конструкция размещена за пределами балконного ограждения без согласия остальных жильцов, ее демонтируют.

По словам Машарова, такие действия попадают под статью 7.21 КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилым помещением», штраф по которой составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Машаров уточнил, что фасад дома — это общее имущество собственников, поэтому любая установка конструкций на нем требует одобрения на общем собрании. Прямого федерального запрета на сушку на балконе нет, однако запрет на вывешивание белья за его пределами могут вводить региональные власти, особенно в центре городов и в исторических зданиях, чтобы не портить внешний вид.

Кроме того, установленные на фасаде дома сушилки могут нарушать права соседей: например, вода с плохо отжатых вещей может залить нижние балконы, что в свою очередь приведет к порче имущества и появлению плесени на стенах, заключил собеседник агентства.

До этого россиян предупредили о штрафе за выбивание ковра на балконе. Если пыль с ковра будет лететь на придомовую территорию или в окна соседей, можно получить штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

