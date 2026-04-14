«Без сознания»: Kia с людьми вылетела с моста в Москве и попала на видео

В Москве на видео сняли разбитую Kia, которая с людьми упала с моста

В Москве иномарка с людьми в салоне вылетела с моста. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал Baza.

«На Горбатом мосту в Вешняках легковушка Kia не справилась с управлением и упала в воду. Предварительно, пострадали пять человек, двое из них — без сознания», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли спасатели, которые пытаются оказать первую помощь пострадавшим. На записи также заметно, что одному из медиков пришлось забраться на крышу иномарки. В результате произошедшего Kia получала повреждения: у транспорта смят кузов, разбит бампер, а детали отлетели в сторону. По данным канала, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Инцидент произошел вечером 14 апреля. Тогда стало известно, что один из пострадавших впал в кому. Остальные получили травмы различной степени тяжести, включая сотрясение мозга, переломы и ушибы.

