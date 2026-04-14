В Прикамье компания подростков с дубинкой и арматурой жестоко избили юношу из-за слов

Подростков из Пермского края подозревают в нападении на 17-летнего молодого человека. Об этом сообщает «Пермь №1».

Инцидент произошел в Кудымкаре. По данным Telegram-канала, между компанией школьников и их знакомым возник конфликт, во время которого пострадавшего жестоко избили. При этом несовершеннолетние использовали посторонние предметы: дубинку, арматуру, стеклянную бутылку.

«Позже нападавшие оправдывались: мол, парень наговорил лишнего в их адрес, а терпеть такое они не привыкли», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание прохожие, они заставили подростков прекратить избиение. Пострадавший попал в больницу с пробитой головой и «сильно отбитыми руками».

В полиции уточнили, что речь идет об ушибленной ране головы и ушибах на руке. Его отправили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее учитель применил силу против оскорблявшего его ученика в школе под Нижним Новгородом.

 
