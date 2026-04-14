Россиянам посоветовали не брать новые кредиты

Россиянам лучше сейчас не брать новые кредиты. Хотя ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, банки не будут торопиться уменьшать ставки по займам, заявила «Газете.Ru» экс-сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия», председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Банки не будут торопиться снижать проценты по потребительским кредитам или ипотеке. Ключевая ставка в 14,5% все еще является жесткой мерой. Поэтому после решения ЦБ снизить ключевую ставку мы вряд ли увидим сильное уменьшение ставок по кредитам. Я бы не стала брать новые кредиты, а старалась бы гасить старые, по высоким ставкам. Допускаю, что, скорее всего, банки пойдут на снижение процентов по займам тогда, когда регулятор снизит ключевую ставку до 12,5–12%», — отметила Епифанова.

Сейчас ключевая ставка составляет 15%. Регулятор снижал ее семь раз подряд, последний раз — на заседании 20 марта 2026 года. Тогда ставка была уменьшена на 50 базисных пунктов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ожидать после снижения ключевой ставки до 15%.

 
Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
