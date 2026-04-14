СМИ сообщили о проходе танкера КНР через заблокированный Ормузский пролив

Китайский танкер Rich Starry, находящийся под американскими санкциями, прошел через Ормузский пролив, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом блокаду. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что судно китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd попало под санкции за сотрудничество с Ираном. По данным канала, танкер первым вошел в Ормузский пролив и вышел из Персидского залива после перекрытия пути американцами. На его борту содержится около 250 тысяч баррелей метанола и китайский экипаж.

Как пишет Mash, прямо сейчас к проливу направляется еще одно подсанкционное судно — Murlikishan, перевозившее ранее российскую и иранскую нефть. Ожидается, что 16 апреля танкер остановится в Ираке для заправки мазутом.

12 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Глава государства поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Тегерану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее нефтекомпании США предупредили власти о кризисе из-за блокады Ормузского пролива.