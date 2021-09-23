Совет по кодификации не поддержал Минфин России по аукционам конфискованного жилья

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал инициативу Министерства финансов о введении законопроекта, по которому для конфискованных объектов роскошной жилой недвижимости предполагается ввести продажу через аукционы, сообщает ТАСС.

Идея Минфина о признании роскошными жилых помещений, площадь которых составляет не менее 100 квадратных метров и рыночная стоимость превосходит не менее чем в два раза среднюю, состоит в том, что такое жилье будет через аукционы продаваться частным лицам.

Эксперты совета в своем заключении пришли к выводу, что схема, предложенная Минфином, исключает возможность передачи «роскошной недвижимости» в жилищный фонд социального использования, где конфискованное жилье могло бы передаваться многодетным семьям и другим категориям нуждающихся.

«Необходимо подчеркнуть также, что в проектах не представлен механизм направления средств, вырученных от продажи «роскошных» жилых помещений, для приобретения большего количества жилых помещений для нуждающихся в жилье», — указано в заключении экспертного совета.

Также в совете опровергли аргументацию Минфина о том, что нуждающиеся в социальном жилье семьи не будут иметь возможность содержать переданное им недвижимое имущество, заявив, что критерии определения статуса жилья «никак не связаны с затратами на его содержание и оценкой способности малоимущих граждан его содержать».