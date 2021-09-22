Университет Граца передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»

Университет австрийского города Грац передумал допускать к занятиям студентов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на высшее учебное заведение.

«К сожалению, мы должны отказаться от предоставленной утром информации относительно вакцины «Спутник V» <...> Студенты, привитые «Спутником V», должны предоставить необходимое подтверждение другим способом (не сертификатом), например, путем подтверждения статуса антител», — заявили в вузе.

При этом там отметили, что на университет не оказывалось давления с целью изменить решение по российской вакцине.

22 сентября Университет Граца признал вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» достаточным основанием для посещения занятий в очном формате.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Ей стала вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».