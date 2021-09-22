Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило новую версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», — заявили в министерстве.

В частности, в новых рекомендациях из списка препаратов, необходимых для лечения коронавируса, был исключен умифеновир («Арбидол») для пациентов имеющих факторы риска и с легким течением болезни.

Ранее в России стартовали клинические исследования гелий-кислородной смеси, разработанной для лечения коронавируса. Разработчики уже в начале 2022 года рассчитывают получить временное регистрационное удостоверение по ускоренной процедуре.