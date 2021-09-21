Суд в Москве приговорил к шести годам колонии врача клиники, где изувечили пациентку

Мещанский суд Москвы приговорил в шести годам колонии врача-анестезиолога клиники пластической хирургии «Сфера» Хитрина Льва по делу о нанесении увечий в процессе ринопластики пациентке Каролине Саркисян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В рамках дела к реальному сроку также приговорена медсестра клиники Лариса Савельева. Как сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина, мера пресечения осужденным изменена на заключение под стражу в зале суда, а гражданские иски со стороны потерпевших были удовлетворены частично.

По словам адвоката потерпевших, суд взыскал в пользу просивших по 10 млн рублей потерпевших по 500 тыс. рублей, а родственникам двух погибших пациентов присуждено по 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В ноябре 2018 года Каролина Саркисян обратилась в клинику пластической хирургии «Сфера», где врачи должны были скорректировать ей форму носа. Однако вместо этого ей пробили основание черепа, в результате чего у девушки открылось сильное кровотечение и ее госпитализировали.

В марте 2021 года Симоновский суд в Москве приговорил директора клиники Гульнару Шах к 1 году и 10 месяцам колонии, с нее также взыскали 500 тыс. рублей в качестве компенсации за нанесение морального вреда.

В июне москвичке порезали легкое и изуродовали нос во время пластической операции.