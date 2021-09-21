В Румынии мужчина вернулся домой через 30 лет после исчезновения в той же одежде

В румынском городе Бакэу 93-летний местный житель Василе Горгош вернулся к своему дому спустя 30 лет после исчезновения в той же самой одежде, в которой его видели в последний раз. Об этом сообщает газета Adevărul .

Горгош всю жизнь торговал скотом, регулярно покидал свой дом на несколько дней до тех пор, пока однажды в 1991 году ушел и не вернулся. После долгих поисков его признали умершим и родственники поминали его на литургии много лет. Однако в конце августа 2021 года рядом с домом фермера, в котором проживали его дети с семьями, внезапно остановилась машина, и соседи, наблюдавшие происходящее, были изумлены, увидев, что из нее вышел пропавший три десятилетия назад Горгош, которому к этому времени исполнилось уже 93 года.

Сначала его семья не могла поверить в произошедшее, посчитав это плохой шуткой, однако перед ними действительно был Василе в той же одежде, в которой его последний раз видели перед исчезновением. Он был в достаточно хорошей физической форме, однако страдал старческой деменцией и не помнил происходящего за последние тридцать лет, лишь ответив, что все это время «находился дома». В кармане у него были обнаружены его документы, а также железнодорожный билет до города Плоэшти, датированный 1991 годом. Семья предполагает, что кто-то мог заметить старика, сбившегося с пути и подвезти его по адресу, указанному в паспорте.

Ранее сообщалось, что мужчина в Индии вернулся домой через несколько дней после кремации.