В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по Литвиненко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда по правам человека признать Россию ответственной за гибель бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями обладать информацией на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов расследований. Делать такие решения голословно <...> Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, кто мог быть причастен к смерти экс-агента ФСБ.

Ранее 21 сентября ЕСПЧ назвал Россию ответственной за гибель бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Такое решение суд вынес после рассмотрения жалобы вдовы Литвиненко Марины. В ЕСПЧ пришли к выводу, Россия не провела эффективного расследования в связи с гибелью экс-сотрудника ФСБ и не привлекла к ответственности лиц, которых британские следователи считают причастным к его смерти.

Александр Литвиненко умер в 2006 году в Великобритании, где получил убежище. По результатам экспертизы, экс-сотрудник ФСБ скончался из-за отравления полонием, обстоятельства произошедшего не установлены. В Британии заявляют о причастности России к гибели Литвиненко, при этом в Москве такие заявления называют политически мотивированными.