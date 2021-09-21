В России задумали повысить долю отказов от абортов до 50%

Российский кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики. В числе мероприятий предусмотрены меры по увеличению доли женщин, отказывающихся от аборта. Соответствующий перечень опубликован на сайте правительства.

В документе говорится, что до 2025 года нужно повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Планируется, что в результате доля женщин, прошедших доабортные консультации с целью сохранения беременности, возрастет до 80% в 2025 году. Кроме того, предполагается, что половина из них примет решение оставить ребенка.

Также план предусматривает продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия, повышение благополучия семей с детьми, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, формирование здоровья на производстве, поддержание здоровья старшего поколения, формирование мотивации к здоровому образу жизни.

Ранее в Русской православной церкви предложили законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что количество абортов в стране с 2016 года снизилось на 39%. Она отметила, что это «серьезные цифры». По словам Голиковой, есть предпосылки к дальнейшему снижению данного показателя.