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Вор-рецидивист получил срок за то, что вскрыл отверткой магазин рядом с СИЗО и обокрал его

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Жителя Вольска приговорили к году в колонии строгого режима за серию краж. Среди прочего он обворовал магазин рядом с местным СИЗО, вскрыв дверь отверткой. Об этом сообщает портал Вольск.ру.

Ровно три месяца назад, 20 июня, Андрей Саяпин с помощью отвертки вскрыл дверь продуктового магазина вблизи СИЗО на улице Ленина в городе Вольске. Ущерб от действий преступника руководство магазина оценило в 11 тыс. 617 рублей.

Пробравшись в магазин, вор-рецидивист набрал два пакета продуктов и алкоголя. Он украл две бутылки водки, три бутылки коньяка, виски, икру, сигареты, шоколад, кофе, овощи, фрукты, консервы, салаты и сканворды.

Когда в торговом зале сработала сигнализация, преступник стал убегать от сотрудников частной охраны магазина и приехавших на место полицейских, однако был пойман. Следователи возбудили уголовное дело, но вора это не остановило.

Позже, ночью 13 июля, он напал на ларек рядом с общежитием, в котором проживал, на Комсомольской улице. Он вынес стекло и набрал с полок магазинов колбасных полуфабрикатов и шашлыков. Добытые продукты Андрей Саяпин спрятал в холодильнике у соседей по общежитию. На следующее утро в общежитие бывшего ПТУ пришли полицейские и конфисковали украденное, а злоумышленник получил еще одну статью УК РФ.

Ранее вор также, с помощью отвертки, обокрал магазин при хлебозаводе, а также пытался забраться в магазин стройматериалов. С 2009 года по 2019 Андрей Саяпин отбывал 10-летний срок за убийство жительницы Вольска, которая отказала ему, когда он попросил у нее денег. Восемь ударов ножом оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные похитили из багажника автомобиля сумму более 2,3 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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