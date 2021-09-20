В России выявлено 19 744 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 19 744 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 20 174 случая.

Отмечается, что у 7,4% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 778 человек, при этом вылечились 11 992 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2469), Санкт-Петербург (1137), Московская область (1098). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (7).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 294 672 случая коронавируса. За весь период умерли 198 996 человек, выздоровели 6 510 674 человека.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса.