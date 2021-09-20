При стрельбе в Пермском вузе погибли восемь человек

Число погибших при стрельбе в пермском университете возросло до 8 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные СК.

«В результате 8 человек погибло, несколько пострадало», — сказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным ТАСС, который ссылается на региональный минздрав, пострадали 19 человек.

Отмечается, что данные не окончательные.

20 сентября рано утром мужчина проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу. Первоначально сообщалось о пяти погибших и шестерых раненых. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».