Уголовное дело возбудили после падения гидросамолета в ХМАО

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По факту авиационного инцидента с гидросамолетом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела проверят разные версии произошедшего. На месте работают следственная группа и транспортная прокуратура.

Самолет упал в болото под Ханты-Мансийском у озера Глубокое. В поисках самолета принимали участие 20 человек, а также шесть единиц техники, включая болотоход.

Позднее были найдены обломки самолета и тела пассажиров — мужчины и женщины.