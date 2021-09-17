В Нью-Йорке потребовали выключить свет в небоскребах из-за сотен разбившихся птиц

Волонтер Мелисса Брейер за час обнаружила на Манхэттене 226 перелетных птиц, разбившихся об окна небоскребов. Фотографию мертвых животных девушка опубликовала в Twitter.

«Когда за одно утро вы находите 226 мертвых перелетных птиц, врезавшихся в окна, сложно собрать их всех на одной фотографии. @_WTCOfficial

— свет можно выключить, окна можно занавесить. Пожалуйста сделайте что-нибудь», — написала Брейер.

Она добавила в следующем сообщении, что не смогла подобрать еще 35 птиц, упавших на карнизы, и отправила к ветеринарам 30 животных, которые были травмированы.

Согласно исследованию зоозащитной организации NYC Audubon, в которой состоит Мелисса, каждый год в Нью-Йорке от столкновения со стеклянными фасадами высотных зданий погибают от 90 до 230 тыс. птиц.

«Птицы сбиваются с курса из-за светового загрязнения. Их часто привлекают яркие огни большого города», — объяснила поведение животных в интервью радиостанции NPR биолог Сирена Лао.

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