Песков прокомментировал идею о выходных после прививки от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о введении выходных для россиян после прохождения ими вакцинации от коронавируса.

«Это не наша прерогатива, мы в это не вмешиваемся», — заявил представитель Кремля.

Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антону Котякову, спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с призывом обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19.

За минувший сутки в России зарегистрировано 19 594 новых случая заражения коронавирусом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы препараты «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».