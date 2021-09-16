Диетолог назвала вредные блюда из картофеля

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала о вредных блюдах из картошки.

«Самое вредное блюдо из картофеля – это жареный во фритюре. Из-за термической обработки разрушаются практически все полезные вещества, витамины, минералы. Из-за способа приготовления в картофеле остается много жира. К слову, картофель по-деревенски в этом плане практически не отличается от фри, поскольку меняется только способ нарезания клубней», — объяснила она радио Sputnik.

При этом самым полезным блюдом из картофеля специалист назвала запеченный клубень в мундире или сваренный в небольшом количестве воды.

По словам Прунцевой, этот овощ богат не только крахмалом, в его составе есть белки, калий, фосфор, магний, кальций и различные витамины. Например, 400 граммов картофеля могут обеспечить суточную потребность человека в витамине C.

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