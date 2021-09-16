В квартире под Тверью нашли мертвой целую семью

В одной из квартир города Бежецка найдены тела 32-летних мужчины и женщины и девятилетней девочки без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Точные причины гибели членов семьи будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.

«Следователями и криминалистами Следственного комитета, сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что при осмотре квартиры была обнаружена неисправность газовой колонки.

Проверку также проводят и в областной прокуратуре.

Ранее стало известно, что тело мужчины без головы нашли на железнодорожной станции в Хабаровске.