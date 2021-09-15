Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Пулково

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Авиалайнер совершил аварийную посадку в аэропорту», — сказал собеседник агентства.

Самолет Airbus A319, летевший из Антальи в Санкт-Петербург, перед посадкой подал сигнал бедствия. По данным сервиса Flightradar24, вместо посадки воздушное судно выполняло маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч).

В среду, 15 сентября, самолет, следовавший из Йошкар-Олы в Москву вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. На борту находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших среди них нет. Сообщений о повреждении самолета также не поступало.