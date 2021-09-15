В Сочи хотят открыть первую в городе киностудию

Власти Сочи планируют создать первую в городе киностудию, сообщает кРИА «Новости» со ссылкой на заявление мэра города Алексея Копайгородского.

«Мы открыты для всех тех, кто занимается киноиндустрией. Для нас очень важно, когда очень по-доброму поднимают историю нашего города... более того, мы сейчас обсуждаем повестку тоже с нашими жителями, с нашими гостями, о том, чтобы у нас в городе была своя киностудия», — сказал градоначальник на пресс-конференции.

По его словам, создание киностудии поможет избежать транспортировки профессионального оборудования.

Крупнейшие мировые компании, в том числе Amazon, Apple, Alibaba, активно наращивают вложения в сферу развлечений. По данным исследований, человек проводит с развлекательными сервисами более 9 часов в день. Для экосистем, в которые крупные компании интегрируют медийные активы, развлечения – это уникальный канал постоянной коммуникации с клиентами. Не остаются в стороне от всеобщего тренда и российские компании. Яндекс, МТС, Сбер, Mail.Ru много инвестируют в сферу развлечений. Средства направляются на создание и улучшение площадок для просмотра видеоконтента, производство онлайн-игр, проведение развлекательных мероприятий, запуск сервисов на стыке образования и развлечения.

В Москве вклад креативной индустрии в экономику города оценивается в 6,3% валового регионального продукта.