«Мажоры не умирают»: в Нижнем сын миллионера назвал всех нищетой и устроил ДТП

В Нижнем Новгороде 22-летний наследник основателя группы «Луидор» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением желтым кабриолетом Mercedes-Benz SL, после чего протаранил два автомобиля. У люксовой иномарки оторвало колеса. Перед ДТП молодой человек выложил в соцсети видео с угрозами и оскорблениями подписчиков.

В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде 22-летний Сергей Корнилов — сын покойного основателя ГК «Луидор» Сергея Корнилова — устроил массовую аварию в состоянии алкогольного опьянения, пишет Mash. Он не справился с управлением желтого кабриолета Mercedes-Benz SL, после чего иномарка врезалась в два других автомобиля.

«Перед ДТП он выложил видос из ресторана: там размахивал бокалом, а позже — сел за руль пьяным и назвал подписчиков «нищетой», — сообщает Telegram-канал.

У люксового автомобиля оторвало колеса. Позже, уже сев за руль пьяным, он заявил:

«Мажоры не умирают, любые аварии нам до...(нецензурное выражение. — «Газета.Ru»). Новую купим, давайте».

Что за бизнес у отца мажора

Сергей Александрович Корнилов был основателем и генеральным директором группы компаний «Луидор» — одного из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса. Компания специализируется на выпуске автомобилей скорой помощи, машин для МВД, МЧС, а также школьных автобусов и транспорта для маломобильных граждан.

Преимущественно она дорабатывала автомобили отечественных автопроизводителей ГАЗа, УАЗа и «АвтоВАЗа».

Корнилов-старший окончил пединститут по специальности «физвоспитание», служил в армии, затем работал в правоохранительных органах, а в 1997 году стал первым заместителем начальника УФСНП по Нижегородской области. В 2008 году возглавил завод «Труд» и ГК «Луидор».

При нем компания стала лидером рынка «билдеров».

Согласно данным бухгалтерской отчетности, выручка ООО «Луидор» в 2025 году составила 16,02 млрд рублей, активы — 7,87 млрд рублей. Производственно-коммерческая фирма «Луидор» в 2024 году показала выручку 6,85 млрд рублей и чистую прибыль 347 млн рублей. Группа компаний занимается производством автобусов, спецтехники на шасси ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, металлоизделий, а также продажей и обслуживанием автомобилей.

Сергей Корнилов ушел из жизни 25 августа 2024 года в возрасте 65 лет. Причина смерти не сообщалась.

Накануне разбился другой миллионер

Всего за день до аварии в Нижнем Новгороде, 20 мая, в Ленинградской области в ДТП погиб 53-летний миллиардер Михаил Смирнов, экс-совладелец «Балтийской топливной компании» (БТК) — одного из крупнейших операторов бункеровочного рынка Северо-Запада. Смирнов не справился с управлением мотоцикла Triumph Bonneville Т120 на изгибе дороги в поселке Мичуринское, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Haval. Смерть наступила до приезда медиков.

Смирнов участвовал в 26 компаниях в сферах нефтепродуктов, логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса. Его ключевым активом была компания «Нева Ойл» — до 2024 года ему принадлежала половина фирмы. В 2024 году он занял 108-е место в рейтинге миллиардеров России с состоянием 7,79 млрд рублей. За последние два года Смирнов 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, причем в 18 случаях — за превышение скорости.

 
