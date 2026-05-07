В Москве прорвало трубу с горчей водой

В Москве улицу Рябиновую затопило кипятком

В Москве на улице Рябиновой прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает mk.ru.

«У нас тут опять горячий поток — на улице Рябиновой. Спасать припаркованные машины уже поздно, да и рискованно — можно сильно обжечься», — говорится в посте.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», «обварились» машины, стоящие на парковке.

Накануне в столице произошел аналогичный инцидент — движение транспорта было затруднено из-за коммунальной аварии. Как сообщали СМИ, часть дороги затопило горячей водой на Федеративном проспекте, рядом расположена детская поликлиника. Предварительно, кипяток хлынул на дорогу из-за прорыва трубы в канализации.

Водителям советовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

4 апреля подобная ситуация случилась в Челябинске на улице Героев Танкограда. Там из-под земли начал бить фонтан кипятка высотой с двухэтажный дом. Очевидец рассказал, что кипяток хлынул утром около дома №86. Поток задел не только проезжую часть, но и соседний дом. В результате ЧП были залиты квартиры, повреждена мебель и техника. На время ремонта отопление отключили в 39 многоэтажках.

Ранее россиянка отсудила 2 млн руб. за залитую сточными водами квартиру.

 
