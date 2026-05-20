Помощь или конкуренция? Как российский бизнес развивает ИИ-агентов

Искусственный интеллект развивается во всех отраслях бизнеса. Как сохранить человеческий контроль над ИИ-агентами и где именно он важен, рассказали эксперты на сессии ЦИПР «ИИ-помощники для миллионов. Как построить масштабируемый сервис и сохранить человеческий контроль» в Нижнем Новгороде в материале «Газеты.Ru».

Позитивный тренд в ИИ

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов рассказал на партнерской сессии Rambler&Сo о работе с корпоративным сегментом и переменами в данной сфере, которые произошли за год.

«Мы много работаем с корпоративным сегментом. За последний год достаточно большое изменение произошло с учетом появления технологий, а также того, какие инструменты компании, в том числе, мы, предоставляют бизнесу для и трансформации», — сказал он.

Он отметил, что за год компании проделали путь от чатов, где узнавали ответы на различные вопросы, до полноценных ИИ-агентов.

«Это уже первый шаг, когнитизация бизнеса. Мы пока далеки от того же Китая, но наблюдается позитивный тренд в России. Уже наши компании идут в сферу ИИ. Что касается проблем, то они скорее не в технологии, а в людях, которые пока не готовы сделать шаг вперед», — выразил уверенность он.

Ответы в почте и помощник юриста

Билайн запустил помощников в различных сферах работы предпринимателей.

«Мы запустили такой пилот, который читает почту, и готовит ответ, а в некоторых случаях и отправляет его. Это актуально, если необходимо освоить массив типовых сообщений», — отметил он.

Сервис актуален также тем, кто редко получает и пишет письма, но на них важен красивый ответ, сказал Романов. Подобные сервисы помогают бизнесу погрузиться в направление AI, уверен он.

Представитель Билайна также рассказал о сервисе, который поможет, по его мнению, частично разгрузить юристов в компаниях.

«Мы с юристами дали сервис компаниям, который автоматизирует подготовку договора. Голосом можно надиктовать, какой договор нужен, а он уже, синхронизируясь со всеми базами, которые необходимы, дает драфт документа. Мы уже на практике проверяли, ни один юрист даже комментариев не оставил, настолько качественно ИИ это делает. Это в 4-5 раз ускоряет процесс подготовки договоров, даже не типовых, а у юристов в компаниях и без этих задач нагрузка большая», — сказал Романов.

Также, по его мнению, ИИ может заниматься при продажах поиском информации о клиентах и подготовкой документов по сделке.

«Мы проверили на многих кейсах, в три раза цикл сделки сокращался, только за счет того, что, один агент искал информацию, второй уже подбирал офер из тех, которые у нас есть для этого клиента. Третий агент готовил коммерческое предложение и письмо, четвертый его отправлял, а пятый еще и фидбэк собирал», — подчеркнул Романов.

При этом, по его словам, в случае малого и микробизнеса эта история сложнее. Для них Билайн запустил платформу, которая поможет взаимодействовать с клиентами.

«Предприниматели в пару кликов, могут, например... У них какие задачи: привлечь клиентов, обычно, им надо какую-нибудь фоточку, видео, текст сгенерировать, отправить в соцмедиа, чтобы пришли клиенты. Или клиенты приходят, с ними надо пообщаться, но он один, у него нет помощников. В один клик он сделал интеграцию с чат-ботами, в разных соцмедиа, которые пришли автоматизированные, общаются с клиентами. Здесь простой порог входа, он как раз и меняет в массах именно эту историю для предпринимателей», — сказал Романов.

Важен диалог

Заместитель исполнительного директора по AI-трансформации портала «Рамблер» Алексей Авдей выразил мнение, что ИИ-помощники активно будут проникать в сферу медиа.

«Мы, как «Рамблер», ставим перед собой задачу не только доносить информационную повестку и просто быть неким агрегатором разных полезных новостных вещей, но перейти к помощнику по информации– это на самом деле, новая сущность», — сказал Авдей.

Он подчеркнул, что «Рамблер» активно работает над тем, чтобы был сильный фактчекинг новостей, а также над выдачей саммари стоящих новостей.

Решения для людей

Директор департамента ИИ-решений Сбера Сергей Рябов отметил, что важно максимально понимать потребности человека и предлагать те решения в ИИ, которые подходят людям.

«Если раньше мы говорили такой сегментный подход, то сейчас мы используем технологии, корпоративный искусственный интеллект для того, чтобы, ну использовать это в рамках перестроения взаимоотношений с клиентом», — сказал Рябов.

При этом, по его словам, бизнес движется в сторону автономных универсальных агентов.