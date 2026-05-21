Над Россией ночью сбили 121 украинский БПЛА. Военная операция, день 1548-й

За минувшие сутки ВСУ нанесли 107 ударов по территории Белгородской области. Обстрелам и атакам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Силы ПВО и сводные мобильные огневые группы уничтожили над ДНР три украинских дрона, сообщили в штабе обороны региона. Жителей призвали при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов немедленно сообщать экстренным службам.
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары.
🔥Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожил опорные пункты и скопления боевиков ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
Оперштаб Белгородской области сообщил о массированных атаках ВСУ за минувшие сутки. В результате ударов пострадали несколько человек, один мужчина скончался в больнице после подрыва на взрывном устройстве 18 мая в селе Вознесеновка.
Всего за сутки силы ПВО сбили и подавили десятки беспилотников. Повреждения получили десятки автомобилей, частные дома, административные и социальные объекты, линии электропередачи. В ряде населенных пунктов частично отключили свет, аварийные бригады приступят к работам после согласования с Минобороны. В Шебекине утром загорелись четыре машины, пожар ликвидировали.
Причиной отключения энергии в Энергодаре стали повреждения за пределами города, сообщил мэр. Критическая инфраструктура перешла на резервные источники питания.
⚡В рамках учений ядерных сил российские военные доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссию. Личный состав белорусского ракетного соединения выполняет учебно-боевые задачи: получает специальные боеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», оснащает ими ракеты-носители и скрытно выдвигается в назначенный район для подготовки к пускам.
❗️В Шолоховском районе Ростовской области из-за падения обломков сбитых БПЛА возникло два лесных пожара, они уже ликвидированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Всего за ночь уничтожили более 30 беспилотников в пяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском.
Три человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Шебекинский округ, сообщил оперштаб Белгородской области. В Шебекине дрон ударил по движущемуся автомобилю: ранения получили молодые люди 18 и 20 лет. У одного — минно-взрывная травма и осколочные ранения живота, у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. После оказания помощи они отказались от госпитализации.
В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «Газель»: мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, после оказания помощи его переведут в больницу Белгорода. Оба транспортных средства повреждены.
Двое человек погибли в Сызрани в результате удара беспилотников ВСУ. Пострадавшие получают медицинскую помощь, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, выразив соболезнования родным погибших. Он также напомнил о запрете съемки и публикации кадров с БПЛА и их последствиями, призвал при обнаружении обломков звонить 112, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
❗️Росавиация ночью и утром вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратов (Гагарин), Нижний Новгород (Чкалов), Пенза, Самара (Курумоч), Махачкала, Калуга (Грабцево) и Псков. Позже ограничения отменили в аэропортах Саратов (Гагарин), Пенза и Тамбов (Донское). Все меры принимали для обеспечения безопасности полетов.
⚡За ночь с 20 на 21 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваторией Каспийского моря, сообщили в Минобороны.
Сегодня 1548-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.