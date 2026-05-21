Над Россией ночью сбили 121 украинский БПЛА. Военная операция, день 1548-й

Оперштаб Белгородской области сообщил о массированных атаках ВСУ за минувшие сутки. В результате ударов пострадали несколько человек, один мужчина скончался в больнице после подрыва на взрывном устройстве 18 мая в селе Вознесеновка.

Всего за сутки силы ПВО сбили и подавили десятки беспилотников. Повреждения получили десятки автомобилей, частные дома, административные и социальные объекты, линии электропередачи. В ряде населенных пунктов частично отключили свет, аварийные бригады приступят к работам после согласования с Минобороны. В Шебекине утром загорелись четыре машины, пожар ликвидировали.