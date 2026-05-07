Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру

Ипотечные платежи сопоставимы с платежами за аренду квартиры, заявил в беседе с «Газетой.Ru» профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон. Он отметил, что собственное жилье с годами дорожает, а арендованная квартира — никогда не станет полноценным активом.

«Мое глубокое убеждение — нужно приобретать собственную квартиру. Приобретать в ипотеку, особенно если это касается молодой семьи, и они имеют возможность получить определенные льготы от государства. Я имею в виду низкие процентные ставки по ипотеке — это даже не подлежит обсуждению. Если же нет льгот от государства, а сегодня процентные ставки достаточно высокие, тут надо считать. Мы 3 года делали такие расчеты: сколько стоит ежемесячная аренда квартиры с платежами по коммуналке — и сколько составляют ежемесячные платежи по ипотеке. Суммы примерно сопоставимые, но ипотеку ты берешь на 25 лет, и через 25 лет ты становишься собственником квартиры. За это время квартира в цене подорожает в несколько раз. Если ты снимаешь жилье и 25 лет платишь кому-то арендную плату, коммуналку, и через 25 лет ты без квартиры так и остался», — подчеркнул он.

Жилье в собственности означает независимость, объяснил Берзон.

«Собственная квартира — это, как говорят: «мой дом, моя крепость». Вот я прихожу после работы, я устал, мне надо отдохнуть. Я эту квартиру обустроил, так как мне нравится — не так, как сдают хозяева. А я сделал квартиру по душе: мебель и так далее. Комфортное жилье в собственной квартире — это более эффективный способ, и с точки зрения и отдыха после работы, и накопления богатства. Квартира находится в собственности, это твой актив. Если в силу каких-то причин потребовались деньги, можно продать в несколько раз дороже», — заключил он.

