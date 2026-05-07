Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру

Экономист Берзон: платежи по ипотеке сопоставимы с арендой
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Ипотечные платежи сопоставимы с платежами за аренду квартиры, заявил в беседе с «Газетой.Ru» профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон. Он отметил, что собственное жилье с годами дорожает, а арендованная квартира — никогда не станет полноценным активом.

«Мое глубокое убеждение — нужно приобретать собственную квартиру. Приобретать в ипотеку, особенно если это касается молодой семьи, и они имеют возможность получить определенные льготы от государства. Я имею в виду низкие процентные ставки по ипотеке — это даже не подлежит обсуждению. Если же нет льгот от государства, а сегодня процентные ставки достаточно высокие, тут надо считать. Мы 3 года делали такие расчеты: сколько стоит ежемесячная аренда квартиры с платежами по коммуналке — и сколько составляют ежемесячные платежи по ипотеке. Суммы примерно сопоставимые, но ипотеку ты берешь на 25 лет, и через 25 лет ты становишься собственником квартиры. За это время квартира в цене подорожает в несколько раз. Если ты снимаешь жилье и 25 лет платишь кому-то арендную плату, коммуналку, и через 25 лет ты без квартиры так и остался», — подчеркнул он.

Жилье в собственности означает независимость, объяснил Берзон.

«Собственная квартира — это, как говорят: «мой дом, моя крепость». Вот я прихожу после работы, я устал, мне надо отдохнуть. Я эту квартиру обустроил, так как мне нравится — не так, как сдают хозяева. А я сделал квартиру по душе: мебель и так далее. Комфортное жилье в собственной квартире — это более эффективный способ, и с точки зрения и отдыха после работы, и накопления богатства. Квартира находится в собственности, это твой актив. Если в силу каких-то причин потребовались деньги, можно продать в несколько раз дороже», — заключил он.

Ранее был назван минимальный платеж по ипотеке на покупку квартиры в Москве.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!