Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года

В Подмосковье мигранту, забившему младенца за плач, запросили 23 года

В Подмосковье гособвинитель запросил 23 года мигранту, который забил свою пятимесячную дочь из-за плача. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в квартире в рабочем поселке Малаховка. Пятимесячная девочка долго плакала и раздражала этим своего отца. Вместо того чтобы успокоить ребенка, мигрант нанес ей множественные удары рукой по голове. Младенец в результате не выжил.

Кроме того, выяснилось, что мужчина систематически избивал беременную возлюбленную и ее малолетнюю дочь. На суде он признал вину лишь отчасти.

Государственный обвинитель в прениях потребовал признать фигуранта виновным по пп. «в», «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. «а», «в», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Ему запросили наказание в виде 23 лет колонии строгого режима.

Ранее пьяный житель Хакасии жестоко избил маленького сына, младенец не выжил.

 
