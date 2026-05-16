Почему увольнять за хамство в соцсетях — нормально

Пару дней назад в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разгорелся скандал, который, как мне кажется, может стать серьезным предостережением для любого пользователя социальных сетей. Обычный «парень с соседней улицы», а по факту — шеф-редактор популярного медиа о культуре «А!» Алексей решил хайпануть. Его пост, набиравший тысячи просмотров, звучал примерно так: «Вас тоже бесит, когда мясо для сексуальных отношений начинает спрашивать, кто мы друг другу?»

Я намеренно привожу эту цитату в таком виде, исключив только мат, чтобы вы ощутили тон. Это не просто грубость, а реальная дегуманизация. Когда человек называет женщин «мясом», он не просто оскорбляет конкретную партнершу, он оскорбляет всех женщин сразу. Ирония судьбы в том, что высказывание это было сделано человеком, который по долгу службы учит других культуре, эстетике и уважению. А как оказалось, он еще и психолог. Супервизию он, я так понимаю, не проходил.

Хорошо, что в наше время нельзя просто так ляпнуть и ничего за это не получить.

Все могло ограничиться шквалом недовольных комментариев, но пользователи социальной сети быстро выяснили, где работает Алексей, отправили скриншоты работодателю и даже написали его маме. В итоге пост и страница удалены, Алексей, как шеф-редактор, уволен, а его мама, испугавшись волны хейта, тоже исчезла из социальных сетей. Медиа «А!» принесло извинения, заявило о пожертвовании в кризисный центр и прекратило сотрудничество.

Теперь в сети кипят споры, которые начинают преимущественно мужчины. Они спрашивают, справедливо ли это. Этично ли «доносить» на человека за слова, сказанные в его личном блоге? И можно ли вообще увольнять за высказывания в интернете на приватной странице?

Я думаю, что для начала нужно разобраться с иллюзией «личного» пространства в социальных сетях.

Да, я убеждена, что каждый человек имеет право на самовыражение. У себя в аккаунте я могу писать о том, что мне нравится или не нравится, спорить о кино, рассуждать о событиях в моем дворе и в мире в целом. Это нормально и здорово, но у этого права есть две важные границы, которые еще и уголовно наказуемы. Первая — это прямое публичное оскорбление конкретных людей, клевета и угрозы. А вторая — это трансляция ценностей, которые являются токсичными и унижающими целые группы людей.

Второй пункт особенно важен, ведь когда ты не просто говоришь «мне не нравится красный цвет», а называешь группу людей «мясом», ты перестаешь высказывать мнение и переходишь на оскорбления.

По сути, ты транслируешь свое мировоззрение. И если это мировоззрение — «женщины — это расходный материал для секса», то оно имеет последствия.

Многие возмущаются: мол, это была личная страница, вольная шутка, а человека уволили, да и медиа пришлось выплачивать пожертвования. Я считаю, что здесь работает принцип «мнимой дистанции». Многие люди, и особенно это касается публичных или связанных со СМИ, ошибочно полагают, что монитор и аватар создают невидимый щит. Что подписчики — это просто безликая толпа, а не живые люди. Вот только это не так. Люди, увидевшие этот пост, — это женщины или мужчины, у которых есть матери, жены, сестры и дочери. Для них всех слово «мясо» звучит как пощечина.

Так почему же увольнение Алексея я считаю не «охотой на ведьм», а адекватной реакцией?

Во-первых, он занимал позицию шеф-редактора в медиа о культуре. Это не должность сантехника в ЖЭКе, где мнение о женщинах не влияет на качество сварки труб. Это человек, который формирует повестку, выбирает авторов, редактирует тексты о том, что хорошо, а что плохо. Как можно доверять вкусу и этике человека, который публично гордится своим цинизмом и мизогинией? Медиа «А!» поступило единственно верно: если твой сотрудник в медиа о культуре не понимает, что женщина не мясо, он не может учить других культуре.

Во-вторых, это история не про «донос», а про гражданскую позицию тех самых девушек, которые написали в редакцию и маме героя. Я читала комментарии: «Побуду душнилой — я нашла, где он официально трудоустроен, и отправила им этот скриншот». И знаете, я думаю, что это не душнота, а правильный общественный договор.

Если ты позволяешь себе публичный цинизм — будь готов к публичному ответу.

Как выяснилось, герою стало стыдно настолько, что он снес всю страницу. Почему? Потому что он ожидал лайков и «ха-ха», а получил реальную взрослую ответственность. Его мама, к слову, вообще ни при чем, ведь вряд ли она прививала ему такие ценности. Мне жаль, что женщине пришлось удалять свой аккаунт из-за ошибок сына, но это лишний раз доказывает, что в интернете ничего не проходит бесследно.

Я вижу и обратную сторону медали. Некоторые просят «А!» предоставить доказательства увольнения. С точки зрения трудового права это, безусловно, тонкий момент. Уволить «по статье» за пост в личном блоге сложно, если это не разглашение гостайны или не дискредитация компании прямым текстом. Скорее всего, это было решение по соглашению сторон или по инициативе работодателя, но с выплатами. И это правильно, ведь нельзя человека лишать куска хлеба без законных оснований. Однако и требовать от работодателя оставлять в кресле человека, который называет половину населения мясом, наивно.

Каков мой итог? Я за то, чтобы даже в собственном аккаунте мы оставались людьми.

Можно высказываться, можно быть злым, ироничным или даже резким, но делать это нужно так, чтобы не оскорблять достоинство других.

Называть партнера «мясом» — это не остроумие, это жестокость. Мнимая дистанция с подписчиками не освобождает от ответственности за такие слова.

Алексей получил мощный урок. Его «мясо» оказалось способно не только спрашивать «кто мы друг другу», но и писать в HR-отдел. И знаете, в этом бумеранге я вижу не дикую культуру отмены, а здоровую реакцию общества, которое устало от безнаказанного хамства. Надеюсь, что такой резонансный случай будет уроком для других комментаторов и благодаря этому кейсу Рунет станет гуманнее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.