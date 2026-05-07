Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»

Суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в том, что он сбил фотографа Ксению Добромилову. Об этом сообщает агентство «Москва».

Байкера отправили под домашний арест.

Инцидент произошел на улице Большой Дорогомиловской в Москве. На кадрах с места заметно, как девушка вышла на проезжую часть. В этот момент байкер проехал мимо и сбил ее. После этого транспортное средство лихача стало вращаться на дороге.

Пострадавшей Добромиловой вызвали медиков, но спасти ее не удалось, так как она получила серьезные травмы. Водителя хотели госпитализировать, но он отказался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. В рамках закона за подобное преступление он может получить до пяти лет лишения свободы.

Ксения Добромилова была известным фотографом и актрисой. Помимо увлечения съемками, она появлялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». На момент аварии ей было 34 года.

Ранее появилось видео аварии с участием рэпера Navai в центре Москвы.

 
