Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников

«Известия»: цены на размещение в отелях после майских праздников снизятся на 6%

Сразу после майских праздников стоимость размещения в отелях, апартаментах и квартирах в России начнет значительно снижаться, составив в среднем 6%. Об этом сообщила газета «Известия».

Средняя стоимость одной ночи в отелях Суздаля снизится на 38% и будет составлять до 7 тысяч рублей. Размещение в Мурманске и Рыбинске станет дешевле на 35%, цена за ночь в Ярославле упадет на 34%, в Краснодаре — на 33%, а во Владимире — на 31%.

При этом Москву и Санкт-Петербург после майских праздников затронут менее заметные изменения, поскольку большие города питает не только туристический поток, но и деловая активность.

Согласно рыночным данным, общий объем бронирований за период с конца апреля до середины мая сократился примерно на 11-15% год к году. Причиной стали самые короткие за последние восемь лет каникулы, холодная погода, а также серьезная конкуренция с зарубежными направлениями, стоимость отдыха в которых снизилась.

Эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Светлана Герасимова до этого говорила, что в 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Эксперт напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией, а в 2025-м такой режим был введен с Китаем.

