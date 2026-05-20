«Поколение абсолютных идиотов»: как технологии отупляют наших детей

«Хотите, я помогу с решением других задач из списка?» — с таким вопросом совсем недавно столкнулась учительница физики, проверяя домашнюю работу одного из своих учеников. Блестящее решение, изящное и лаконичное, оказалось не плодом интеллекта естественного, человеческого — но результатом, выданным интеллектом искусственным. А вот ребенок столь блестяще не выступил: переписал ответ нейронки слово в слово, чем вызвал горькую иронию учительницы в свой адрес. И, очевидно, серьезную тревогу в своих способностях мыслить — от всех нас, полагаю.

Этот вирусный ролик о современных школьниках, разучившихся не только думать, но и списывать, остался бы просто очередным видео, от которого и грустно, и смешно, если бы где-то в это же время наш президент на заседании Госсовета не поручил подготовить предложения по изменению федеральных государственных образовательных стандартов и внедрить-таки в эти стандарты технологии ИИ.

Сначала может показаться, что массового обывателя все эти видео и новости про искусственный интеллект должны волновать мало. В конце концов, пока что в эпицентре этих сдвигов, которые на самом деле будут тектоническими, только классные руководители, учителя-предметники, завучи, словом, педагогические работники. Но чем дольше присматриваешься к ситуации, тем больше рождается вопросов и опасений.

Давайте по фактам: статистика говорит сама за себя. В 2025-м доля студенческих работ, написанных с помощью ИИ, выросла с 17,8 до 24%. Вдумайтесь: четверть докладов, рефератов, курсовых и даже дипломов! Что же до школьников, здесь все еще масштабнее: почти треть учеников в России (29%, если быть точными) уже вовсю используют искусственных помощников для решения «домашки», а 23% общаются с ними просто от скуки, заменяя ими живого собеседника. И это только те, кто признался.

Впрочем, и признаваться ни в чем не надо — сегодня с этим сталкивается каждый первый педагог. Так, у меня был ученик, который удивительным образом писал замечательные домашние сочинения, но постоянно проваливался на классных творческих работах. Все проверки на антиплагиате его тексты проходили на ура, и я просто не могла обвинять ребенка в том, в чем и сама была до конца не уверена. Нас рассудил ЕГЭ по русскому, где школьник потерпел фиаско — естественно, все, что выходило из-под пера этого горе-выпускника, принадлежало перу нейронному.

Если мы сейчас не нажмем на паузу и не попытаемся переосмыслить это бездумное и неподконтрольное внедрение ИИ в образование, завтрашний день представить страшно. Риски, которые видят эксперты и сами учителя, реальны — и это не спекуляции, не алармизм. Результаты массовых опросов красноречивы: 36% людей честно признаются, что видят опасность в снижении умственной нагрузки в деградации детей. Еще 31% переживает об уходе от живого общения, а 27% — о падении мотивации к обучению и тотальной, непробиваемой, катастрофической лени.

То, что нейросети действительно мешают детям формировать мышление, не секрет даже для профильных специалистов из ИТ-сферы: так, легендарная Наталья Касперская прямо заявляет, что у нас есть все шансы вырастить «поколение абсолютных идиотов». Даже если нам с вами не понравилась такая резкость и категоричность позиции, зерно истины в ней есть несомненно. Тенденция складывается однозначная: если сегодня ребенок не способен хотя бы вдумчиво переписать подготовленный искусственным интеллектом ответ, то через пару лет наши дети перестанут читать, писать и формулировать собственные мысли, полностью передоверив эти процессы машине.

Впрочем, вставать в позицию страуса или фанатичного противника инноваций — шаг недальновидный. Те, кто пытается запереть технологии за дверью класса, в конечном итоге проиграют. Запретами и страхом это противостояние не выиграть. Да и вообще выиграть можно, только научив детей задавать правильные вопросы — себе, нам, миру, а потом уже и этому самому ИИ.

Ну и признаемся уже: сейчас ИИ помогает нам составлять тесты, проверочные работы, презентации, значительно снижая рутинную педагогическую нагрузку. Яркий пример грамотной работы с ИИ — запрос к нейросети, которая анализирует ученические работы: загружаем много текстов одного ребенка, а алгоритм сам подсвечивает ошибки, повторяющиеся чаще всего. И это не замена проверке, а мощный инструмент для нее. Правда, этим мощным инструментом надо еще научиться пользоваться.

Помню, как мои родители, программисты, всерьез опасались, что повсеместное использование калькулятора убьет математическое мышление. Сегодня мы видим: ничего калькулятор у тех, кто уже умел считать самостоятельно, не убил, но освободил мозг для более сложных операций.

Значит, наша (родительская, учительская, гражданская, в конце концов) сверхзадача — сделать с ИИ то же самое: научить детей прежде всего пользоваться собственным мозгом, а затем уж помогать ему с помощью нейросетевой надстройки к своему интеллекту. Это крайне важно — использовать ИИ не как костыль, а как самостоятельную методику.

Как это сделать? Прежде всего, дать ребенку то, чего не может дать никакая нейросеть — живой контакт, обмен человеческой энергией, настоящий кайф от совместных размышлений, реальные эмоции. Даже самый продвинутый интеллектуальный помощник не сможет дать настоящих чувств, зато… зато сможет сымитировать их, и ребенок, за неимением лучшего, этой имитации поверит. Впрочем, виновны ли мы, учителя? Лишь отчасти.

Пока нашей стране отчаянно не хватает педагогов, нейросети будут оставаться для многих детей и родителей самым доступным «репетитором», а для школьной администрации — дешевой иллюзией повышения успеваемости. И, увы, если ситуация не поменяется, наши ученики будут по привычке набирать в поисковике «реферат на тему», а нейросети по-дружески подписывать свои работы «Хотите, я помогу с чем-то еще?».

