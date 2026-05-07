Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России

Представитель ЕК Аль-Ануни: ЕС не будет вывозить из Киева свою дипмиссию
Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России о возможном ракетном ударе по украинской столице. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего», — отметил он.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае реализации Украиной своих преступных замыслов в дни празднования Великой Победы, Вооруженные силы России нанесут удар, в том числе по центрам принятия решений.

В связи с этим МИД РФ направил во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту из-за угроз украинской стороны. Захарова призвала Евросоюз обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств.

4 мая Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на Параде Победы в Москве 9 мая. В российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать мероприятие.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС не сможет «замести под ковер» угрозы Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!