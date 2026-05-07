Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России

Представитель ЕК Аль-Ануни: ЕС не будет вывозить из Киева свою дипмиссию

Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России о возможном ракетном ударе по украинской столице. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего», — отметил он.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае реализации Украиной своих преступных замыслов в дни празднования Великой Победы, Вооруженные силы России нанесут удар, в том числе по центрам принятия решений.

В связи с этим МИД РФ направил во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту из-за угроз украинской стороны. Захарова призвала Евросоюз обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств.

4 мая Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на Параде Победы в Москве 9 мая. В российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать мероприятие.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС не сможет «замести под ковер» угрозы Зеленского.