Самые счастливые: жители Молдавии тратят на новые автомобили меньше 900 тысяч рублей

Практически нулевые таможенные пошлины, а также отсутствие утильсбора и НДС при ввозе новых автомобилей делают Молдавию уникальной страной для автомобилистов на территории бывшего СССР. О том, во сколько обходятся молдаванам самые доступные модели Geely, Hyundai и прочих марок, — в материале «Газеты.Ru».

Kia Picanto — от 860 тыс. рублей

Чтобы стать обладателем нового автомобиля, жителю Молдавии достаточно иметь €10,3 тыс. (860 тыс. рублей). Именно столько стоит городской хетчбэк Kia Picanto с литровым 66-сильным мотором и механической коробкой передач.

Даже начальная комплектация Drive включает полный набор подушек безопасности, включая эйрбэг, защищающий колени водителя, а также комплект водительских ассистентов. В последнем среди прочего присутствует система предотвращения аварий в скрытой зоне.

Штатная медиасистема есть во всех машинах, включая базовые. У нее 8-дюймовый экран, встроенная навигация и поддержка обновлений «по воздуху».

Dacia Logan — от 1,1 млн рублей

Глобальная версия Renault Logan была представлена в сентябре 2020 года. Для российского рынка готовился локальный вариант, который планировалось выпускать на «АвтоВАЗе». После ухода французского концерна из России проект остался нереализованным.

В Молдавии Logan продается под маркой Dacia. В страну ввозят седаны румынской сборки с бензиновыми, дизельными и газовыми моторами. С двигателями, работающими на бензине, помимо механической коробки, можно заказать вариатор.

Исполнение 1,0 TCe Essential (100 л.с.) с «механикой» стоит €13 тыс. (1,1 млн рублей). В него входит простой кондиционер, а вместо полноценной мультимедиа — два динамика, крепление смартфона, разъем USB и связь Bluetooth.

Hyundai i20 — от 1,1 млн рублей

Hyundai i20 выступает преемником модели Getz. На российском рынке автомобиль первого поколения присутствовал до выхода Hyundai Solaris. Сейчас в Молдавию поставляются машины третьей серии в европейской спецификации. Местом сборки заявлена Турция.

Приобрести хетчбэк можно за €14 тыс. (1,1 млн рублей). Столько стоит модификация с трехцилиндровым 100-сильным турбомотором 1.0 T-GDI и шестиступенчатой «механикой». Для заказа также доступен 7-ступенчатый «преселектив».

При формировании начальной комплектации маркетологи сэкономили, заявив обычный кондиционер и стальные колесные диски, однако внедрили комплекс электронных помощников водителю, включая систему автоторможения.

Skoda Fabia — от 1,2 млн рублей

Из России Skoda Fabia ушла в 2015 году, как только завершился производственный цикл модели второго поколения, уступив рыночную нишу «Рапиду». В Молдавии Skoda предлагает четвертую серию компактной модели, которая появилась в 2021 году.

Младшая Skoda с двигателем мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией стоит в республике €14,5 тыс. (1,2 млн рублей). В этом бюджете кузов может быть только глубокого синего цвета, а за остальные эмали потребуется доплата.

Несмотря на стоимость, базовый набор оборудования содержит виртуальные приборы, мультимедийный экран диагональю 8 дюймов и систему автоторможения. Есть пакет для плохих дорог, включающий защиту двигателя и увеличенный клиренс.

Geely Coolray — от 1,2 млн рублей

Обновленный Geely Coolray привлекает жителей республики наиболее мощным мотором (174 л.с.) среди автомобилей стоимостью до 1,6 млн рублей. Стоимость кроссовера с 7-ступенчатым преселективным «роботом» составляет $16,9 тыс. (1,2 млн рублей).

По сравнению со всеми конкурентами китайский автомобиль обладает наиболее богатым набором оборудования, куда входят запуск двигателя кнопкой, отделка салона экокожей, полностью светодиодная оптика и многое другое.

В России рестайлинговый Geely Coolray в более насыщенной комплектации «Эксклюзив» стоит минимум 2,9 млн рублей. В республике машина с аналогичным наполнением продается дилерами китайской марки за $20,9 тыс. (1,5 млн руб.).

Toyota Yaris Cross — от 1,6 млн рублей

Самым доступным автомобилем марки Toyota в республике является незнакомый россиянам субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross. По формату модель похожа на Nissan Juke. Ее длина — 4180 мм, а размер колесной базы — 2560 мм.

Роль базовой играет гибридная версия 1.5 HEV 116. Силовой агрегат состоит из трехцилиндрового атмосферного ДВС объемом 1,5 л (91 л.с.), 80-сильного электромотора и электромеханического вариатора. Совокупная мощность установки составляет 116 л.с.

В наиболее доступной комплектации Live автомобиль предлагается дилерами за $22,4 тыс. (1,6 млн рублей). Покупатель получает климат-контроль, система стабилизации, 9-дюймовый экран медиасистемы, но обивка сидений — тканевая, а диски колес — стальные.