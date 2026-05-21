«Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря?» Гном Гномыч перешел в сборную Азербайджана

Сын Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч будет выступать не за сборную России, а за Азербайджан. Татьяна Тарасова заявила, что это нельзя считать потерей для российского фигурного катания, а серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в комментарии «Газете.Ru» назвала это решение адекватным.

Федерация фигурного катания России отпустила Гном Гномыча

О том, что 13-летний фигурист Александр Плющенко будет выступать за другую страну, сообщил в своем Telegram-канале журналист Влад Жуков.

«Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан. По моей информации, Саша получил релиз от ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) в четверг.

Саше сугубо удачи! Неожиданно, но я тем не менее ожидал — не просто так он не выступал сезон», — написал Влад Жуков.

«Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, — рассказал Евгений Плющенко в комментарии РИА Новости Спорт. — Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии».

Однако для того, чтобы Плющенко-младший со следующего сезона мог представлять Азербайджан, недостаточно открепления от ФФККР. Он также должен получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU), подтверждающий его право кататься под азербайджанским флагом. Впрочем, проблемы с этим вряд ли возникнут.

Тарасова отказалась считать переход потерей для России

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в беседе с «Газетой.Ru» заметила, что не видит ничего необычного в таком решении.

«Нет, это не странно. Конкуренция в России очень высокая. В Азербайджане больше шансов отобраться на соревнования — такие, как этапы Гран-при. Ну и вообще, в принципе есть возможность выступать на международном уровне.

Поэтому, я считаю, это адекватное решение. Здесь не нужно искать подводных камней, думаю, это просто прагматичный шаг», — сказала Леонова.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала не драматизировать ситуацию и подчеркнула, что это решение является взвешенным.

«У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно. Это потеря для нашего фигурного катания? Не говорите глупости. Ну ей-богу! Я вас умоляю. Ну какая это может быть потеря?» — цитирует Тарасову Sport24.

Кто такой Александр Плющенко

Александр — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Наиболее известное его прозвище — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище Гном мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

В такой семье ребенок не мог не начать заниматься фигурным катанием. Александр — неизменное действующее лицо в ледовых шоу своего отца с двухлетнего возраста. Однако на турнирах он не показывал выдающихся результатов. В январе прошлого года в СМИ обсуждалась его победа на соревнованиях Московской области. Нюанс заключался в том, что Александр выступал без соперников.

«Конечно, очень жаль, что в этом возрасте не нашлось соперников, потому что фигурным катанием у нас занимается очень много детей. <...> Так что пусть товарищи, которые об этом пишут, возьмут себя в руки и поймут, что в этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников», — заявила ТАСС Татьяна Тарасова.

Позже Гном Гномыч занял 18-е место на мемориале Станислава Жука. При этом он соревновался с соперниками существенно старше. Евгений Плющенко объяснил, почему так произошло.

«Бросать на растерзание Сашу никто не собирался. Нужно было посмотреть его уровень, и в этом плане соревнования были для него очень полезны. Сам Саша с восторгом говорил: «Папа, это моя первая «Россия»! Я убеждал его, что будет еще много и «Россий», и «Европ», и «миров», — заявил олимпийский чемпион.

В детстве Александр заявил, что хочет принять участие в пяти Олимпиадах. Шансы на это у него есть, но, видимо, уже не под российским флагом.

Еще одна ученица Евгения Плющенко перешла в сборную Азербайджана

Право выступать за Азербайджан, по информации Влада Жукова, наконец получила Вероника Жилина, которая также тренируется в академии Евгения Плющенко.

ФФККР дала 18-летней спортсменке открепление. Теперь ей необходимо дождаться документа от ISU, после чего она сможет кататься за другую страну. Жилина, напомним, подала документы на переход еще весной прошлого года, а также компенсировала средства, потраченные на ее подготовку, в размере 1 млн рублей.