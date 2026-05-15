Почему люди теряются в городе

Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о том, как снизить этот риск

Кажется, что в городе потеряться сложно: вокруг люди, транспорт, навигаторы и камеры. Но именно чувство безопасности часто мешает вовремя заметить проблему. По данным «ЛизаАлерт», в 2025 году отряд получил более 50,5 тыс. заявок на поиск пропавших людей, на горячую линию поступило около 130 тыс. звонков, найдено 38,6 тыс. человек. Ежегодно в России пропадает около 200 тыс. человек.

Обычно все начинается буднично: человек вышел в магазин, поехал по делам, сел не в тот автобус, почувствовал себя плохо или перестал отвечать на звонки. Близкие ждут, что он скоро объявится, и теряют время.

Почему люди теряются?

Даже знакомый маршрут может оказаться сложным, если человеку стало плохо, он испытал стресс, растерялся, столкнулся с ухудшением памяти или дезориентацией. В городе к этому добавляется иллюзия безопасности: кажется, что человек просто задержался, сел не в тот транспорт или скоро выйдет на связь, поэтому поиск часто начинают позже. Особенно уязвимы дети: они могут отвлечься, выйти не на той остановке, испугаться и спрятаться, а не попросить помощи. Чем больше времени проходит, тем сложнее восстановить маршрут, последние контакты и обстоятельства исчезновения. Иногда причиной становятся травма, паника, разряженный телефон или резкое ухудшение самочувствия, из-за которых человек не может связаться с близкими.

Как снизить риск?

Договаривайтесь о маршруте и времени возвращения. Особенно если речь о ребенке, пожилом родственнике или человеке с хроническими заболеваниями.

Давайте контакты для связи. Карточка с именем и телефонами близких помогает окружающим быстро связаться с семьей.

Учите понятному алгоритму. Ребенок должен знать, к кому обратиться: сотруднику магазина, охране, полиции, взрослому с ребенком.

Замечайте ранние признаки забывчивости. Если пожилой человек начал путать информацию, адреса и дороги, лучше заранее принять меры.

Используйте технологии. Геолокация в смартфоне, семейные приложения, умные часы и трекеры сокращают время поиска.

Помогут и умные метки поиска людей — это компактные устройства, которые изначально создавались для поиска потерянных вещей. Они работают через Bluetooth и используют сеть для передачи своего местоположения владельцу через специальное приложение. Сегодня данные устройства стали актуальны и при поисках потерявшихся людей.

В начале февраля СберСтрахование жизни совместно с «ЛизаАлерт» запустило пилотный проект «Метки спасения». Такие метки — компактные брелоки с трекером для детей, пожилых людей и взрослых с когнитивными особенностями или хроническими заболеваниями — помогают найти потерявшегося человека в городской среде.

Устройство крепится к ключам, одежде или рюкзаку. Метка работает через Bluetooth и в фоновом режиме передает сигнал о своем местонахождении через находящиеся поблизости мобильные устройства, поддерживающие протокол Bluetooth. Внутри установлена батарейка, обеспечивающая автономную работу без подзарядки в течение 3–6 месяцев. Чтобы видеть местоположение, родственнику или опекуну необходимо установить мобильное приложение.

Если человек дезориентирован или потерялся, по номеру 903, указанному на метке, можно оперативно связаться с линией заботы СберСтрахования жизни. После обращения происходит переключение на линию специального реагирования, где специалисты Центра поиска пропавших людей помогают найти родных такого человека.

«Метка спасения» пока работает в Архангельской области, вскоре также будет доступна и в других регионах России.

Потеряться в городе проще, чем кажется. Поэтому важны не только внимательность, но и заранее понятные правила: связь с близкими, быстрый алгоритм действий и инструменты, которые помогают реагировать без промедления.