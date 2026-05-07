В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа

Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбили 82 БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали эти дроны в период с 12:00 до 16:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, а также над Краснодарским краем и Московским регионом. Кроме того, системы ПВО уничтожили БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 7 мая над 21 регионом РФ, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей нейтрализовали 347 украинских беспилотников.

Также 7 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в административном центре региона в результате атаки украинских БПЛА был поврежден многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Кроме того, в Пермском муниципальном округе оказалось повреждено административное здание. Один мужчина пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.