Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ

РКН: в апреле DDoS-атаки чаще всего совершались из США, Бразилии и трех стран ЕС

В Роскомнадзоре сообщили, что в апреле специалисты пресекли 1246 DDoS-атак, направленных против систем, относящихся к госуправлению, а также против инфраструктуры операторов связи. По данным ведомства, значительная часть атак была организована из США.

«Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,03 Тбит/с, скорость — 88,55 млн пакетов в секунду. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 5 дней 4 часа 54 минуты», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Нидерландах, Германии и Франции.

В первом квартале 2026 года российские организации столкнулись с наиболее серьезными разновидностями DDoS-атак. В их числе: многовекторные атаки, доля которых составила 37% от общего числа инцидентов, импульсные воздействия, а также «ковровые» рассылки трафика, при этом фиксировались инциденты с мощностью более 3 Тбит/с.

Ранее в России зафиксировали шестикратный рост мощности DDoS-атак на телекоммуникационные компании.