Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей

Экс-гендиректору «Торпедо» Скородумову грозит семь лет тюрьмы за подкуп судей

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скородумов обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей ФНЛ, участником которых являлся столичный клуб. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Первой лиги сезона 2024–2025 годов. Целью соучастников было обеспечение участия «Торпедо» в РПЛ, то есть в соревнованиях высшего уровня системы российских футбольных лиг», — указала Волк.

19 июня 2025 года стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Оба отправлены под арест.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля. Клуб сыграет в Первой лиге.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

