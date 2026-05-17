Как соцсети сделали нас безграмотными

Вы тоже заметили, что грамотных людей стало меньше, чем безграмотных? Произошло то, чем так долго нас пугали большевики. Количество наконец-то переросло в качество: люди, привыкшие ставить запятые в предложениях, постепенно покидают публичное поле. На их место приходят те, кто в школе перебивался с двойки на тройку, с горем пополам получил аттестат, потом диплом о высшем образовании (или не получил), пару лет проболтался на неясной работе, а потом «прокачался» или «стал осознанным». Ну и начал учить жить других — в блогах, рилсах, постах, комментариях и так далее. К этому моменту школьные знания совсем потускнели, но нашему троечнику и тут повезло: одержимое манией краткости интернет-сообщество (то есть все мы) сначала избавилось от точек, потом от восклицательных знаков, и вот пришла очередь вопросительных и запятых.

Все это неофициально признано неважным, так же, как правильное написание -ться и -тся, окончания существительных и глаголов, раздельное и слитное написание «не» — и так далее. Ну разве что вода и корова еще держатся, но чует мое сердце, скоро придет и их время.

Если раньше делать ошибки в рамках материала из школьной программы было все-таки довольно стремно, то теперь этого уже никто не стесняется.

И самое интересное — ошибки уже никто не исправляет. Ведь еще недавно как бывало: напишет какой-нибудь лидер мнений (мои любимые герои — это разнообразные психологи, писатели и прочие коучи) длинный и пафосный пост о смысле жизни, внутреннем ребенке, сепарации и т.д. с кучей орфографических ошибок, а кто-нибудь в комментариях не удержится и вежливо поправит. Те времена позади. Попробуйте исправить ошибку какого-нибудь мелкотравчатого гуру — вас просто сотрет с лица земли его активная паства. Это же грубое нарушение личных границ! И вообще, не нравится — отпишитесь, вот и весь разговор. Раньше я такие каналы не читала: знала, что меня там ждет. Теперь с резким понижением уровня общей грамотности выбора особо и нет, потому что ошибки буквально повсюду. Вот и приходится таким бедолагам, как я, делать вид, что их нет. Дается очень тяжело, рука так и тянется исправить косяк в ответном сообщении, например.

Попробовала тут без вопросительных знаков писать, чтобы быть в тренде, как говорится. С точками, которые, напомню, нынче расцениваются как знак пассивной агрессии, я уже давно попрощалась. Восклицательные тоже под запретом — это же невежливо! Так вот, оказывается, без вопросительных тоже можно обойтись, по контексту обычно все понятно, хоть и не всегда.

Понимаете, к чему все идет? Хорошо, если ты как Пикассо, который одинаково гениально писал картины в жанре реализма и кубизма, а если ты только кубизмом творить и можешь? Все перевернулось с ног на голову.

Если ты безграмотный выскочка, который строчит, как из пулемета, по 10 постов в день, коверкая родной язык, всех это устраивает. А если человек, знающий правила русского языка и пытающийся исправить ошибки других, то ты хам, агрессор и заслуживаешь всяческого порицания.

Мой прогноз — будет только хуже. Не удивлюсь, если лет через 10 вообще сотрется грань между «правильно» и «неправильно», а через 30 грамотное письмо и хороший литературный язык станут уделом избранных — примерно, как это и было лет 350 назад, в допетровскую эпоху.

В происходящем принято винить школу, но что могут сделать даже самые хорошие учителя в поединке с рилсами, шортсами и прочими источниками быстрого дофамина? Правила можно выучить, но грамотность формируется иначе. Основную роль в этом сложном процессе играет зрительная память: мы читаем, и мозг сам запоминает правильное написание слов. А что видят наши дети теперь? В основном, совсем не тексты.

По опыту друзей и знакомых знаю, что это общая проблема. Детям сложно долго удерживать внимание, особенно на медленных и объемных произведениях классической литературы. Поэтому они читают мало и в основном из-под палки. Основной процесс чтения и у детей, и у взрослых происходит как раз в соцсетях, где как известно, грамотных авторов меньшинство. Даже на взрослых такое «чтение» влияет: стала замечать, что мои в целом грамотные знакомые стали все чаще допускать довольно очевидные орфографические ошибки. Зрительная память — она же не раз и навсегда дается, ее необходимо поддерживать.

В прошлом году европейцы начали вводить ограничения на соцсети для подростков до 16 лет, но есть ли какой-то эффект от этого, пока никто не знает. Да и работают ли такие ограничения, тоже большой вопрос. У нас пока до таких радикальных мер дело не дошло, но, может быть, уже стоит подумать в этом направлении. Если, конечно, грамотность реально кому-нибудь нужна.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.